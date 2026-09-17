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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadelenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün uygulamalarını geliştirerek çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü paylaşıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya konulduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gümrükler Muhafaza ekiplerince, bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen 4 bin 397 farklı operasyonda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artışla 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Başarılı operasyonlar sonucunda, 49,7 ton uyuşturucu madde, 927 bin 840 elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin makine aksamı, 5 milyon 107 bin tıbbi malzeme başta olmak üzere, tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza atıldı."

GEÇEN AY 497 OPERASYON

Ağustosta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 144 artışla 497 farklı olayda, 10 milyar 532 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığı vurgulanan açıklamada operasyonlarda 8,4 ton uyuşturucu madde, 61 bin 854 makine aksamı, 202 ton 635 kilogram akaryakıt, 863 araç başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar geniş yelpazede kaçak eşyanın yakalandığı söylendi.

Ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmediği vurgulanan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle, toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelere yer verildi.