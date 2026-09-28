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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları (THY), Balkanlar ve Güney Avrupa destinasyonlarına yönelik indirimli bilet kampanyası başlattı. Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyada bilet fiyatları 119 dolardan başlıyor.

THY KAMPANYASI NE ZAMAN?

THY tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 28 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında bilet satın alabilecek.

Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında gidiş-dönüş seyahat gerçekleştirilebilecek.

AVRUPA UÇUŞLARINDA FİYATLAR BELLİ OLDU

Kampanya kapsamında bazı destinasyonlar için gidiş-dönüş başlangıç fiyatları şöyle:

Priştine ve Üsküp: 119 dolar

Saraybosna: 129 dolar

Tiran: 139 dolar

Podgorica, Atina ve Selanik: 149 dolar

Ljubljana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao ve Sevilla: 189 dolar

Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga ve Valensiya: 199 dolar

Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo: 209 dolar

Porto: 219 dolar

Lizbon, Paris ve Nice: 229 dolar

KAMPANYALI BİLETLERDE İNTERNET SİTESİ DETAYI

THY, kampanyadaki başlangıç fiyatlarının şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak bilet alımlarında geçerli olduğunu bildirdi.

Acente ve bilet satış ofislerinde ise fiyatların değişiklik gösterebileceği belirtildi.