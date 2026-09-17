Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Thomas Reis için imza töreni düzenlendi. Bordo-mavili kulüp, Alman çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ZEYYAT KAFKAS: 'BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SÜREÇ YAŞADIK'

Zeyyat Kafkas, “Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın da bahsettiği gibi beklemediğimiz bir süreç yaşadık ama çok güvendiğimiz teknik direktörlüğe ve çalışanlığına inandığımız Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

REIS'TEN İLK AÇIKLAMA: 'BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ'

Thomas Reis'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız. Büyük maçlar oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Herhangi korku duyduğum bir şey olmadı. Hemen gelip takımla birlikte maça çıkmak istedim.

'AZ LAF, ÇOK İŞ'

"Kendi felsefemi kısaca ifade edecek olursam; az laf, çok iş. Ben her zaman bu felsefeyle yola çıkarım. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten teklif aldığınızda çok da vakit kaybetmeden kabul edersiniz."

'HARİKA BİR ATMOSFER OLACAĞINI BİLİYORUM'

"Harika bir atmosfer olacağını biliyorum. Birçok kez buraya geldim, ilk kez benim yanımda olacaklar. Ne kadar harika bir atmosfer olduğunu biliyorum.

Trabzon insanının ne kadar sıkı çalıştığını, sert işler yaptığını biliyorum. Takımlarından da beklentileri sıkı çalışma. Kaybedebilirsiniz belki ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz. Taktik vs. zamana ihtiyaç vardır ama disiplin, yoğunluk, sıkı çalışmayı hemen başarmalısınız.

Taraftarımızın pozitif anlamda çılgın olduğunu biliyoruz. Biz de oyuncularımızla birlikte sahada iyi performans gösterip o desteği yanımıza alacağız."

'HÜCUMDA SALAH'A SERBESTLİK VERECEĞİM'

"Salah ile konuştum, sohbet ettik. Salah seviyesinde, dünya starı ile çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en iyi şey. Maç kazanmak için sadece Salah'a değil, tüm takıma ihtiyacınız vardır. Elbette tüm takım savunma yapacak.

Hücumda ona serbestlik vereceğim, kendisini diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan yaratıcılığından faydalanacağız. Zaten çok yormazsanız kalitesini gösterecektir.

Salah'ı izlediğinizde savunmaya yardımcı olmaya isteğini görünce rol model olduğunu görüyorsunuz. Savunmaya yardımı, burada başarılı olmayı ne kadar istediğini gösteriyor."