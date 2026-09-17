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Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Thomas Reis'in bordo-mavili kulüple yollarının kesiştiği tarih ilginç bir tesadüfü beraberinde getirdi.

Reis, bundan tam 29 yıl önce 16 Eylül 1997'de, futbolcu olarak Trabzonspor'a rakip olmuştu.

29 YIL ÖNCE AVNİ AKER'DE RAKİPTİ

Trabzonspor, 16 Eylül 1997'de UEFA Kupası 1. tur ilk maçında Alman temsilcisi Bochum'u Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk etmişti.

Bordo-mavililerin 2-1 kazandığı karşılaşmada Thomas Reis, Bochum'un savunma hattında forma giymişti.

Hatta Alman ekibinin kadrosunda Türk futbolunun önemli isimlerinden Yıldıray Baştürk de bulunurken genç futbolcu mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Trabzonspor ile Thomas Reis'in yolları ilk kez aslında Samsunspor'un başına geçmesiyle değil, 1997 yılında Avni Aker'in çimlerinde kesişmişti.

RÖVANŞTA İKİ ASİST YAPTI

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise Trabzonspor açısından oldukça dramatik geçmişti.

Bochum, Almanya'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 5-3 kazanarak Trabzonspor'u UEFA Kupası'nın dışına itmiş Thomas Reis de bu karşılaşmada bordo-mavililere karşı 2 asistl etkili bir performans ortaya koymuştu.

29 YIL SONRA TRABZONSPOR'UN BAŞINDA

29 yıl önce Trabzonspor'a rakip olarak Avni Aker'e çıkan Alman futbol adamı, bu kez bordo-mavili takımın teknik direktörü olarak açıklandı.

Futbolculuğundan sonra Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde de Trabzonspor'a birçok kez rakip olan Reis şimdi ise kulübün başarısı için kolları sıvadı.

İLK SINAVI GALATASARAY'A KARŞI

Thomas Reis'in Trabzonspor teknik direktörlüğündeki ilk sınavı da oldukça zorlu olacak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

52 yaşındaki teknik adamın kısa sürede takıma nasıl dokunacağı, Galatasaray karşısında hangi 11'i tercih edeceği ve Samsunspor döneminde öne çıkan oyun anlayışından ne kadarını ilk maçına taşıyabileceği şimdiden merak konusu oldu.