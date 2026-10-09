Türkiye'nin bir köyünde kimse su ve elektrik faturası ödemiyor

Kusura Köyü'nde uygulanan güneş enerjisi sistemi, enerji giderlerini azaltmak isteyen diğer yerleşim yerleri için de dikkat çeken bir örnek oluşturuyor. Projenin gündeme gelmesinin ardından birçok kişinin de yerleşmek için köyü araştırmaya başladığı belirtildi.