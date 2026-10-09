Artan enerji giderleri özellikle tarımla uğraşan üreticilerin en önemli masrafları arasında yer alırken, Türkiye'deki bir köyde hayata geçirilen proje dikkat çekti.
Türkiye'nin bir köyünde kimse su ve elektrik faturası ödemiyor
Türkiye'deki bir köyde hayata geçirilen güneş enerjisi projesi dikkat çekiyor. Tarımsal sulamadan içme suyuna, sokak aydınlatmalarından ortak alanlara kadar birçok noktada kullanılan sistem, enerji giderlerini azaltırken köy bütçesine de katkı sağlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Köyde kurulan Güneş Enerjisi Santrali sayesinde güneş ışığı enerjiye dönüştürülerek farklı alanlarda kullanılıyor. Sistem, hem tarımsal üretimdeki enerji maliyetlerini azaltıyor hem de köyün ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.
ÇİFTÇİNİN ELEKTRİK GİDERİ AZALIYOR
Projenin en önemli kullanım alanlarından biri tarımsal sulama oldu. Sulama sistemlerinin ihtiyaç duyduğu elektriğin güneş enerjisinden karşılanmasıyla üreticilerin enerji giderleri azalıyor.
Özellikle sulama dönemlerinde yüksek elektrik masraflarıyla karşılaşan çiftçiler için sistem önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece üreticilerin üzerindeki maliyet yükü de hafifliyor.
İÇME SUYUNDAN SOKAK AYDINLATMASINA KADAR KULLANILIYOR
Güneş enerjisinden yalnızca tarımsal sulamada yararlanılmıyor. Köyün içme suyu pompaları, sokak aydınlatmaları ve ortak kullanım alanları da kurulan sistemden faydalanıyor.
Böylece güneşten elde edilen enerji, tarımsal üretimin yanı sıra köydeki günlük yaşamın farklı noktalarında da kullanılıyor.
FAZLA ELEKTRİK GELİR KAPISI OLABİLİYOR
Güneşli günlerde ihtiyacın üzerinde elektrik üretilmesi halinde fazla enerjinin şebekeye aktarılması, köy için ek gelir imkanı da oluşturabiliyor.
Bu sayede yenilenebilir enerji yatırımı yalnızca giderleri azaltan bir proje olmaktan çıkıp köy bütçesine katkı sağlayabilecek bir sisteme dönüşüyor.
MERAK EDİLEN KÖYÜN YERİ BELLİ OLDU
Enerji projesiyle dikkatleri üzerine çeken yerleşim yerinin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kusura Köyü olduğu belirtildi.
Kusura Köyü'nde uygulanan güneş enerjisi sistemi, enerji giderlerini azaltmak isteyen diğer yerleşim yerleri için de dikkat çeken bir örnek oluşturuyor. Projenin gündeme gelmesinin ardından birçok kişinin de yerleşmek için köyü araştırmaya başladığı belirtildi.