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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta üst üste dört mağlubiyet alan A Milli Takım’da Montella dönemi sona ermişti. Türkiye Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından milli takımın başına geçecek yeni isim için çalışmalar başlarken Francesco Calzona iddiası gündeme taşındı. NTV'nin haberine göre, son olarak Napoli’de görev yapan İtalyan teknik direktör, menajerler aracılığıyla TFF’ye önerildi.

Değerlendirmelerde bulunan Calzona, “Menajerim, yaklaşan görev ihtimaline karşı hazırlıklı olmam gerektiğini söyledi. Slovakya’nın ardından Türkiye’yi çalıştırmak benim için büyük bir ayrıcalık olur. Türkiye’den bazı temaslar var. Bu görev bizim açımızdan çok değerli bir deneyim olabilir.” ifadelerini kullandı.

FRANCESCO CALZONA KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerinden önce yardımcı antrenör olarak görev yapan Francesco Calzona, daha sonra Alessandria, Sorrento, Empoli ve Napoli’de çalıştı. Cagliari’de de görev alan 57 yaşındaki teknik adam, 2021 yılında Napoli’ye geri döndü.