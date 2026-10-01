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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) futbol dünyasına yönelik yürüttüğü bahis soruşturmasında dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen idareciler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

LİSTEDE MUHAMMET İSMAİL SAĞLAM DA VAR

TFF'nin açıkladığı listede Iğdır FK'nın eski yöneticilerinden avukat Muhammet İsmail Sağlam da yer aldı.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcısı olan Sağlam'ın, TFF tarafından açıklanan listede 263. sırada bulunduğu belirtildi.

BAHİS OYNADIĞI DÖNEMDE DANIŞMANLIK YAPIYORDU

Sağlam'ın bahis oynadığı dönemde Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün danışmanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Muhammet İsmail Sağlam'ın halen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Hukuk Kurulu üyesi olarak görev yaptığı da aktarıldı.