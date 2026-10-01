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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde saat 13.15 sıralarında göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre göçükten 7 işçi etkilendi. Arama kurtarma ekipleri tarafından 4 işçi göçükten çıkarılırken, 3 işçinin ise toprak altında kaldığı bildirildi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göçüğün ardından yaptığı açıklamada 2 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Göçükten çıkarılan diğer 2 işçi ise hastaneye sevk edildi.

3 İŞÇİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

Göçük altında bulunan diğer 3 işçiye ulaşılması için ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bakan Gürlek, hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi. Yaralı işçilere acil şifa dileyen Gürlek, göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılmasını temenni etti.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Gürlek, Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.