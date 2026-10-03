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Kaynak: Haber Merkezi

'Hakemler dosyası' kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetiminin adli operasyonla çökmesinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva'daki olağanüstü kriz toplantısı öncesinde yazılı bir açıklama yayınladı.

Federasyon, adli süreci yakından takip ettiğini vurgularken, önümüzdeki hafta içi oynanacak kupa maçlarında bir yönetim zafiyeti yaşanmaması adına geçici mekanizmayı devreye aldı.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI RESMEN TEYİT EDİLDİ

TFF tarafından gerçekleştirilen resmi duyuruda, kamuoyuna yansıyan adli operasyonun sonuçları doğrulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir."

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI İÇİN 5 KİŞİLİK ACİL KURUL KURULDU

Federasyon, yeni kurul ataması tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında hakem atama yetkisinin devredildiği isimleri açıkladı.

Buna göre kupa mesaisindeki kritik atamalar; MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek.

TFF, açıklamanın sonunda "Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" sözlerini sarf ederek, yönetim kademesinin yeniden inşa edileceğinin sinyalini verdi.