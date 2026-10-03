Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026)

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026)

Meteoroloji'nin 3 Ekim raporuna göre bugün Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Marmara ve Ege'de rüzgar 70 km/s hıza ulaşırken, yağışlı sistem gece saatlerinden itibaren batıdan çekilerek doğu kıyılarında sürecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan dışında), Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 3

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 4

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 6

06:00 - 12:00

Sabah saatlerinde yurdun doğu ve güneydoğu kesimleri ile Akdeniz’in kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli yağış uyarısı bulunurken, Marmara ile Kuzey ve Güney Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40 ila 70 km hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege’nin iç kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakimdir.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 7

12:00 - 18:00

Öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava kütlesi genişleyerek Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in tamamında etkisini sürdürüyor. Bu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Rize ve Artvin çevrelerinde rüzgarın hızı 40-60 km/saat seviyesine ulaşıyor. Marmara ve Kıyı Ege genelinde şiddetli rüzgar (40-70 km/saat) etkisini korurken, İç Anadolu ve Karadeniz’in batı kesimleri parçalı bulutlu seyrine devam ediyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 8

18:00 - 00:00

Akşam saatlerine doğru yağışlı sistem doğu bölgelerden çekilmeye başlayarak etkisini azaltıyor. Yağışlar ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz (Antalya, Mersin çevreleri) ile Doğu Anadolu’nun en doğu ucunda (Van, Hakkari, Şırnak) ve Artvin çevresinde lokal gök gürültülü sağanaklar şeklinde devam ediyor. Yurdun kalan büyük bir bölümünde hava parçalı ve az bulutlu bir seyre geçiyor. Marmara ve Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar etkisi ise devam etmektedir.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 9

00:00 - 06:00

Pazar gününün ilk saatlerinde ülke genelinde yağışlı sistem büyük ölçüde etkisini kaybediyor. Yalnızca Muğla-Antalya kıyı şeridi ile Konya civarında lokal gök gürültülü sağanaklar ve Artvin çevresinde hafif yağış geçişleri gözlemleniyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir hava hakim olurken, Batı Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü görülmektedir.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 10

3 Ekim Cumartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

10 32
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 12

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 32
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 13

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 14

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

14 32
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 15

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 16

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 17

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 18

ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 19

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 20

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 21

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 22

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerine yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 32
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 23

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

23 32
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 24

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 25

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 26

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 27

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Marmara ile Ege'de fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 28

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren doğusu, öğle saatlerinden itibaren geneli 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 ila 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 29

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 3,0 ila 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 30

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 3,5 ila 4,0 m, Güney Ege’nin güneyinde Ege 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 31

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunda yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026) - Resim: 32

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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