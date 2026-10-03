Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış (3 Ekim 2026)

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı