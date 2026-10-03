Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Kamuoyunda “Hakemler dosyası” adıyla anılan soruşturma çerçevesinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 şüphelinin tutuklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı yapılmasını kararlaştırdı.

İstanbul merkezli soruşturma nedeniyle TFF yönetimi, Salı günü saat 15.00’te Riva’da toplanacak.

MHK BAŞKANIYLA BİRLİKTE 5 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Mahkeme, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif hakkında tutuklama kararı verdi.

Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin ve TFF Eğitim ile 4’üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartlarıyla serbest kaldı.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞMELER

“Hakemler dosyası” kapsamında bazı şüpheliler yönünden “eziyet”, “resmi belgede sahtecilik”, “güveni kötüye kullanma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamalarıyla ilgili inceleme sürüyor.

Soruşturmanın önceki aşamasında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa’daki adreslere yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Dosyada yürütülen işlemlerin ardından gözler federasyon yönetimine çevrilirken, Riva’da gerçekleştirilecek toplantıda soruşturmanın Türk futboluna yansımalarının ve yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Federasyonun atacağı olası adımların da ele alınacağı belirtildi.