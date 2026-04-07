Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor-Ankara Demirspor müsabakasının oynanacağı statta değişikliğe gitti.

Yeşil-beyazlı ekibin yönetim kurulu, karşılaşmanın daha büyük kapasiteli bir statta oynanmasını talep etmişti. TFF bu başvuruyu kabul ederek maçı Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’na aldı.

Federasyonun resmî internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mücadele, 12 Nisan Pazar günü saat 15.00’te, 32 bin 500 seyirci kapasiteli statta gerçekleştirilecek.

ENES ÇELİK’TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"12 Nisan Pazar günü oynayacağımız Ankara Demirspor müsabakası, yapılan başvurular neticesinde Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanacaktır. Ev sahipliğini kabul eden dost Eskişehirspor camiasına çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ev sahipliğine, müsabaka günü camiamızın tüm fertlerinin aynı hassasiyet ve hoşgörüyle yaklaşacağını umuyoruz."