Bursaspor, şehrin Osmanlı tarafından fethinin 700. yılına özel olarak tasarlanan yeni formasını tanıttı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, formanın tasarımında geleneksel Türk motiflerinden ilham alındığı ve Bursa’nın tarihî dokusuna vurgu yapıldığı belirtildi.

Yeşil-beyaz renklere sahip formanın ön kısmında, Osmanlı dönemi sanatından esinlenen desenler yer alıyor. Kulüp yetkilileri, bu özel formayla hem şehrin tarihî mirasına dikkat çekmek hem de taraftarlarla anlamlı bir bağ kurmak istediklerini ifade etti.

Bursaspor’un yeni forması, yakında taraftarlara satışa sunulacak.

Taraftarlar, hem şehrin fethinin 700. yılına hem de Bursaspor’un tarihi değerlerine saygı gösteren bu özel formayı büyük bir heyecanla bekliyor.