TFF 2. Lig play-off final müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 9 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Mardin 1969 Spor–Muşspor karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

MUĞLASPOR–ELAZIĞSPOR MAÇINA MEHMET TÜRKMEN

10 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak Muğlaspor–Seza Çimento Elazığspor mücadelesinde ise Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Bu karşılaşmada yardımcı hakemlik görevlerini Mehmet Emin Tuğral ve Murat Şener yapacak.