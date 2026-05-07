07 Mayıs 2026 Perşembe
İşte Erdoğan'a 10 puan fark atan isim: Bugüne kadar görülmemiş sonuç

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken anket şirketlerinden de peş peşe araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak HBS Araştırma şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Muhalefetin bir adayı Erdoğan'a 10 puan fark attı. İşte detaylar...

Türkiye, erken seçim tartışmaları ve ekonomik gelişmelerin gölgesinde seçim atmosferine dair verileri yakından takip etmeye devam ediyor. HBS Araştırma şirketinin paylaştığı son anket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut tablonun muhalefet lehine açıldığını ortaya koydu.

HBS Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Erdoğan, hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'a karşı farklı kaybediyor. İşte Cumhurbaşkanı anketinin sonuçları...

ERDOĞAN İLE İMAMOĞLU ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

Anketin en dikkat çekici bölümlerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası bir ikinci tur eşleşmesi oldu.

4 bin seçmenle yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçlarına göre tablo şu şekilde şekillendi:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,2

Veriler, İmamoğlu’nun Erdoğan karşısında 7,6 puanlık bir farkla yarışı önde tamamladığını gösteriyor.

MANSUR YAVAŞ 10 PUAN FARK ATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Erdoğan’ın karşı karşıya geldiği bir diğer senaryoda ise farkın çift hanelere ulaştığı görüldü. Mayıs ayı verilerine dayanan ankete göre seçmen tercihi şöyle yansıdı:

Mansur Yavaş: Yüzde 54,9

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,1

Bu sonuçlara göre, Mansur Yavaş’ın Erdoğan karşısında yaklaşık 10 puanlık bir üstünlük sağladığı hesaplandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BAŞABAŞ MÜCADELE

Ankette ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan’ın olası eşleşmesi de seçmene soruldu. Diğer adaylara oranla daha yakın bir tablonun ortaya çıktığı bu senaryoda rakamlar şöyle kaydedildi:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52

Özgür Özel: Yüzde 48

