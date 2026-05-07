Altın uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasaların mevcut durumunu analiz ederek son dönemde aktındaki sert dalgalanmaların bir "psikolojik savaş" ve manipülasyon ürünü olduğunu söyledi.
İslam Memiş'ten altın için yeni çıkış: 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'
Altın uzmanı İslam Memiş, Çin ve ABD’nin altın rezervlerine dair ezber bozan bir iddiayı gündeme taşıdı: İddia ediyorum ama ispatlayamam!
Altın uzmanı İslam Memiş, "Piyasalar gerçek bir barışı değil, sadece barış umudunu fiyatlıyor. Büyük yatırımcılar 72 dolardan aldıkları petrolü 120 dolara çıkarıp kar realizasyonu yapıyorlar...
Küçük altın yatırımcısı bu 'doldur-boşalt' oyununda maalesef kaybediyor" dedi.
ŞOK İDDİA: ÇİN ALTINLARINI GİZLİYOR, ABD'DE İSE O OKADAR ALTIN YOK
İslam Memiş'in açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, dünya devlerinin altın rezervlerine dair öne sürdüğü iddialar oldu. Çin'in resmi verilerin çok üzerinde bir altına sahip olduğunu savunan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin'in 2 bin 300 ton altını olduğu söyleniyor. Ben iddia ediyorum -ama ispatlayamam- Çin'in elinde 30 bin tondan fazla altın var ve bunu dünyadan gizliyorlar...
Öte yandan, resmi olarak 8 bin 133 ton altını olduğunu iddia eden ABD'nin elinde de o kadar altın yok. Piyasayı pompalıyorlar."
MERKEZ BANKALARI "BÜYÜK FIRTINA"YA MI HAZIRLANIYOR?
Dünya genelindeki Merkez Bankalarının sessizce fiziksel altın topladığına dikkat çeken altın uzmanı İslam Memiş, bu durumun daha büyük bir küresel çatışmanın veya ekonomik sistem değişikliğinin hazırlığı olabileceğini belirtti.
Hindistan'ın 6 ayda 104 ton altınını fiziksel olarak kendi topraklarına getirdiğini, Fransa'nın ise 129 tonluk bir hamle yaptığını hatırlattı.
7 MAYIS GÜNCEL ALTIN VERİLERİ
Piyasalardaki hareketlilikle birlikte termometrelerin gösterdiği altında son rakamlar saat 09.00 itibarıyla şu şekilde:
Ons Altın: 4.702 Dolar
Gram Altın: 6.844 TL
Çeyrek Altın: 11.185 TL
Yarım Altın: 22.370 TL
Ata Altın: 45.845 TL
Gremse Altın: 112.043 TL
TRUMP'IN "48 SAAT" HAMLESİ VE HAFTA SONU RİSKLİ
Eski ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını da değerlendiren altın uzmanı İslam Memiş, "48 saat" vurgusunun bilinçli yapıldığını söyledi.
İslam Memiş "Bu süre hafta sonuna denk geliyor. Piyasalar kapalıyken büyük oyuncular pozisyonlarını alacak, Pazartesi günü 'kaymağını' yiyecekler. Küçük altın yatırımcısı (hamsi balıkları) piyasa kapalı olduğu için bu fırsatları kaçıracak" uyarısında bulundu.