Fenerbahçe’de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yaklaşan olağanüstü seçimli kongrede adaylığını açıkladı.
Aziz Yıldırım'ın 5 teknik direktör adayı ve transfer bütçesi
Fenerbahçe’de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım’ın, seçilmesi halinde 200 milyon euroluk transfer bütçesiyle iddialı bir kadro kurmayı planladığı öne sürüldü. Teknik direktör adayları da netleşiyor. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Diğer adaylara birleşme çağrısında bulunan Yıldırım’a Barış Göktürk olumlu yanıt verirken, Hakan Safi ise adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.
200 MİLYON EURO TRANSFER BÜTÇESİ
Başkan seçilmesi halinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe için yaklaşık 200 milyon euroluk transfer bütçesi ayırdığı öğrenildi.
Yıldırım ve ekibinin; kaleci, yıldız bir kanat oyuncusu, iki üst düzey stoper ve yıldız seviyesinde bir forvet transferi planladığı belirtildi.
Öte yandan Yıldırım’ın teknik direktör adaylarını da belirlediği ifade edildi.
YERLİ 2 ADAY VAR!
Yerli adaylar arasında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal yer alırken, Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Aykut Kocaman’ın teknik heyet dışında farklı bir pozisyonda da görev alabileceği ifade edildi.
YABANCI İSİMLER
Xabi Alonso
Filipe Luis
Vitor Bruno