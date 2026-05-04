TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off 1. tur rövanşında Mardin 1969 Spor, sahasında AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor’u konuk etti.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede kazanan penaltı atışlarıyla belirlendi.

GOL FAUL NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, özellikle ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koydu. Mardin temsilcisinin bulduğu bir gol faul gerekçesiyle iptal edilirken taraflar devreye golsüz eşitlikle girdi.

İKİNCİ YARIDA GERİLİM YAŞANDI

İkinci yarıda sahada tansiyon yükseldi. Kahramanmaraş İstiklalspor’dan Ali Han Tunçer’in taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ardından tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.

UZATMALARDA DA EŞİTLİK BOZULMADI

Maçın normal süresi ve uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. 114. dakikada Kahramanmaraş temsilcisi önemli bir fırsat yakalasa da kaleci Ömer Kahveci gole izin vermedi.

PENALTI ATIŞLARI FİNALİSTİ BELİRLEDİ

Seri penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Mardin 1969 Spor, play-off finaline yükselen taraf oldu.

FİNALDE RAKİP MUŞ SPOR

Bu sonucun ardından Mardin temsilcisi finalde Muş Spor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken bazı futbolcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

TRİBÜNLER YETMEDİ

Yoğun ilgi nedeniyle stadyuma giremeyen taraftarlar karşılaşmayı çevredeki binaların çatı ve balkonlarından takip etti. Karşılaşmayı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve çok sayıda protokol üyesi de tribünden izledi.