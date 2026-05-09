Nesine 2. Lig Kırmızı Grup yükselme play-off finalinde Mardin 1969 Spor ile Muş Spor, Diyarbakır Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 24. dakikasında Mertan Öztürk’ün golüyle Mardin 1969 Spor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 61. dakikada Miraç Acer farkı ikiye çıkarırken, 73. dakikada Muş Spor’dan Bilal Budak skoru 2-1’e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Mardin 1969 Spor’un üstünlüğüyle sona erdi.

MARDİN 1969 SPOR TARİH YAZDI

Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’e yükselmeyi başardı. Mardin ekibi, Bursaspor ve Batman Petrolspor’un ardından 1. Lig biletini alan üçüncü takım oldu.

SON TAKIM BELLİ OLUYOR

1. Lige yükselecek son ekip ise 10 Mayıs Pazar günü oynanacak Beyaz Grup play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor arasındaki karşılaşmanın galibi olacak.