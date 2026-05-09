Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı

SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal karar Yargıtay’dan geldi. "Seni işe alacağız" vaadiyle mevcut işinden istifa ettirilen ancak son anda kapı dışarı edilen çalışanlar için artık hukuk kalkanı devreye giriyor.

Haberi Paylaş
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 1

İş hayatında sıkça yaşanan "yeni iş vaadiyle istifa" çıkmazı, Yargıtay’ın verdiği tarihi kararla son buldu.

1 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 2

SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın gündeme taşıdığı olayda, bir dış ticaret uzmanına işe alım sözü veren ancak daha sonra harçları yatırmayarak süreci durduran işveren, ağır bir tazminatla karşı karşıya kaldı.

2 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 3

İlk Rauntta Mahkeme "Sözleşme Yok" Dedi

Olayda, yeni bir şirketle ön protokol imzalayan çalışan, bu güvenle eski işinden istifa etti. Ancak yeni patron, gerekli ödemeleri yapmayarak işçiyi ortada bıraktı.

3 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 4

İş mahkemesi önce "Sözleşme yürürlüğe girmediği için fesih de olmaz" diyerek davayı reddetti. Ancak davanın temyiz edilmesiyle işin rengi tamamen değişti.

4 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 5

Yargıtay "Dürüstlük Kuralı" Dedi

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hukuk literatürüne geçecek bir hatırlatma yaptı. "Sözleşme imzalanmamış olabilir ama sen bu kişiye güven verdin" diyen Yargıtay, bu durumu "Sözleşme Öncesi Sorumluluk" (Culpa in Contrahendo) olarak tanımladı.

5 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 6

Kararda, işverenin dürüstlük kuralına aykırı davrandığına vurgu yapıldı.

6 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 7

Bütün Kayıplar Faiziyle Tahsil Edilecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin de onadığı son kararla birlikte, işçinin mahrum kaldığı kıdem tazminatı ve boşta kaldığı süredeki gelir kaybının tamamı, sözünden dönen işverenden faiziyle birlikte tahsil edildi.

7 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 8

Bu karar, "Haklar sadece imzayla değil, verilen sözle başlar" ilkesini hukuk tarihine kazıdı.

8 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 9

Patronlar İçin 3 Kritik Uyarı:

Güvenin Korunması: Bir çalışanın işini bırakmasına neden olacak kadar güven verip sonra "vazgeçtim" diyemezsiniz.

9 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 10

Maddi Kayıp Sorumluluğu: İş akdi başlamasa dahi, çalışanın uğradığı kıdem tazminatı kaybı artık işverenin cebinden çıkacak.

10 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 11

Dürüstlük İlkesi: Sözleşme öncesi süreçte kasıtlı olarak süreci bozan taraf, ağır tazminat kalemlerine mahkum edilecek.

11 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 12

İsa Karakaş, yazısında kararın iş dünyası açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, “Haklar sadece imzayla değil, verilen sözle de başlar” değerlendirmesinde bulundu.

12 13
SGK uzmanı Yargıtay'ın çalışanları sevindirecek emsal kararını açıkladı: Bunu yapan patron yandı - Resim: 13

Karar, özellikle yeni iş vaadiyle mevcut işinden ayrılmayı düşünen çalışanlar için emsal niteliği taşıyor.

13 13
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro