Bursaspor, TFF 2. Lig’de şampiyon olarak yeniden yükselişe geçti ve gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele etmeye hazırlanıyor.
Bursaspor Avrupa'nın dev takımından transfer yapıyor: Kolombiyalı yıldız yolda
Bursaspor, Başkan Enes Çelik öncülüğünde yabancı transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa’nın köklü kulüplerinden birinde forma giyen Kolombiyalı yıldızla anlaşmada sona yaklaştı. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Başkan Enes Çelik öncülüğünde transfer çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon için ilk hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.
TRANSFER PLANI NETLEŞTİ
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Enes Çelik, yeni sezonda 5 yabancı ve 2 yerli oyuncu transfer etmeyi planladıklarını açıkladı. Çelik, takım için oluşturulan toplam bütçenin yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde olduğunu belirtti.
“Maaşlar, bonservisler, kamp giderleri ve sezon boyunca yapılacak tüm harcamaları kapsayan bir bütçe oluşturduk. Devre arasında yaptığımız transferler aslında bu sezonun da yatırımıydı. Bu sayede rakiplerimize göre avantajlı durumdayız” ifadelerini kullandı.
İLK YABANCI TRANSFER TAMAM
Bursaspor Başkanı, bir yabancı transferinin tamamlandığını da duyurdu. Ayrıca iki oyuncu için daha görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirten Çelik, hedeflerinin 27 Haziran’da başlayacak ilk kamp dönemine kadroyu hazır şekilde yetiştirmek olduğunu söyledi.
JUERGEN ELITIM TRANSFERİ
Gelişmelerin ardından, bursaspor, transfer çalışmalarında önemli bir ismi gündemine aldı. Transfer Web’in haberine göre yeşil-beyazlılar, Avrupa'nın dev takımlarından Legia Varşova forması giyen Juergen Elitim ile anlaşmaya yakın.
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2,5 milyon euro.
Ön libero başta olmak üzere orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Elitim, çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.
İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon takımıyla 33 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak istikrarlı performansıyla beğeni topladı. Bursaspor yönetiminin transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.
AVRUPA'YA İLK ADIMI
Kariyerine ülkesinde başlayan yıldız futbolcu, 2018 yılında Avrupa’ya ilk adımını İspanya’da Granada CF transfer olarak attı. Ardından Deportivo de La Coruna ve Watford FC gibi köklü kulüplerde de görev aldı.
2023'TEN BERİ VARŞOVA'DA!
Orta saha oyuncusu, 2023 yılında Watford’dan Legia Varşova'ya transfer oldu ve kariyerine burada devam etti. Yıldız futbolcu, bu sezon takımıyla Konferans Ligi'nde ve Avrupa Ligi elemelerinde de forma giydi.