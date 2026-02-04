AKP yönetimi gene aynı tezgahı sahneye koydu, kasım ve aralık ayında enflasyon çok düşük geldi ve sonuçta maaşlar ona göre artırıldı. Sonra ise ocak ayında enflasyon % 4,84 olarak hesaplandı ve bir önceki ayın neredeyse 5.5 katı seviyesinde geldi.

Sonuç olarak maaşlar TÜİK hesaplamalarına göre bile bir ayda yaklaşık yüzde 5 erimiş oldu, çalışanların gene eli böğründe kaldı!

Üstelik unutmayın ki asgari ücret daha yeni yeni ele geçiyor, yani ele geçmeden yüzde 5 tıraşlanmış oldu...

2026'nın ilk ayı verileri açıklandı, açıklanan veriler enflasyonun hâlâ çok ama çok yüksek seyrettiğini gösteriyor. Aşağıdaki tablo, Ocak 2026 aylık ve yıllık enflasyon oranlarını özetliyor:

Kurum Aylık Enflasyon (%) Yıllık Enflasyon (%) TÜİK 4,84 30,65 ENAG 6,32 53,42 İTO (İstanbul) 4,56 36,15

TÜİK'e göre Ocak ayında TÜFE'de aylık artış %4,84 olurken, yıllık enflasyon %30,65'e geriledi. İyi yönetilen ülkelerinin toplam iki yılda görse endişeleneceği oran Türkiye’de hepi topu bir ayda görülmüş oldu.

ENAG ise aynı dönemde aylık artışı %6,32, yıllık oranı %53,42 olarak hesapladı.

İTO'nun İstanbul odaklı verileri ise aylık %4,56 artış ve yıllık %36,15 enflasyon gösterdi.

Ayn ekonomik fenomeni ölçüp bu kadar farklı sonuçlar çıkarmak zaten başlı başına açıklamaya muhtaç bir garabettir...

İnsanlar kimin dediği daha doğru diye kararsız kalıyor ve bir çok ekonomist gibi ben de ENAG tarafından yapılan hesaplamaları yaşanan gerçekliğe daha uygun buluyorum amma ve lakin ne yazık ki hükumet özellile de maaş hesaplamalarında TÜİK verilerini baz alıyor bu yüzden de emekliler başta olmak üzere geçinebilmek için maaş gelirine mahkum olanların hep boynu altında kalıyor.

Açıkça söylemek gerekirse; böyle şaibeli hesaplamalar yapanların da, işine geldiği için böyle hesaplamaları kullanarak ücretlileri yokluğa, yoksulluğa ve hatta açlığa mahkûm edenlerinde iki cihanda yatacak yeri yoktur!

Enflasyon ile mücadelenin temel kuralı enflasyonu doğru ölçmektir.

Sonuçta ölçemediğiniz bir şeyi anlayamazsınız ve anlayamadığınız şeyi de çözemezsiniz değil mi?

Bu noktada ekonomi yöntemi hakikaten enflasyonu doğru ölçemiyorsa zaten bu sorunu çözemez yok doğru ölçüyor konuyu anlıyor ama yanlış veri açıklıyorsa demedi demeyin fevkalade ayıp ediyordur.

Sonuç olarak Mehmet Şimşek’in hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının üzerinde tamı tamına 2,5 yıl geçti. Şimşek de Şimşek’i bu göreve atayan iktidar da seçildikleri dönemin yarısını tükettiler ve artık seçimlere doğru yokuş aşağı gidiliyor.

Bu kadar zamanda Şimşek enflasyon ile mücadelede son derecede başarısız olmuş bulunmaktadır, piyasayı bu kadar boğmasına ve özellikle de ücret ile geçinenleri ezmesine rağmen bir gıdım bile yol alamamıştır. Unutmamak gerekir ki Mehmet Şimşek göreve geldiğinde enflasyon % 38,2 seviyesindeydi bu geçen süre zarfında hepi topu ki o da TÜİK verilerine göre 8 puan kadar gerileyip % 30 seviyesine inmiş bulunmaktadır bu çok açık bir başarısızlıktır.

Bundan sonra artık dörtnala seçimlere doğru gidilirken enflasyonu indirecek daha sıkı politikalar uygulamak ise asla mümkün değildir.

Kısa bir süre sonra mutat olduğu üzere seçim ekonomisine geçilecek hükumet enflasyon ile mücadeleyi bir kenara bırakacak kesenin ağzını açıp oy avına çıkacaktır. O saatten sonra da enflasyonda çok sert bir artış olması kaçınılmaz olacaktır.