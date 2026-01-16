Öncelikle herkes şunu bilmelidir ki emeklilere ödenen para bir lütuf ya da bağış falan değil bir borcun ifasıdır!

Devlet kayıtlı olarak çalışan herkesi sigorta kapsamına alır ve zorunlu olarak devlet tarafından belirlenen seviyede bir prim ödetir. Çalışanların ödediği bu primlerin karşılığında da devlet maluliyet ya da emekliliğe hak kazanma hallerinde kendisine, ölüm halinde ise yakınlarına bir emekli maaşı ödemeyi taahhüt eder.

Ödenecek bu maaşın hesabını kitabını yapan, kuralı koyan kimden ne kadar pirim toplanacak ve kime ne kadar maaş ödenecek hususunu belirleyen de tamamen devlettir.

Çalışana düşen tek görev sigortalı olarak çalışmak ve emekliliğe hak kazanabilmek için devlet tarafından belirlenen koşuların oluşmasını beklemektir. Yani emekli maaşlarının seviyesi ya da süresi ile ilgili çalışanların herhangi en ufak bir tercih yapması mümkün değildir.

Emeklilik sistemin kurulmasının temel amacı; çalışanların yaşlılık, hastalık, iş kazası, işsizlik gibi risklere karşı korunmasını sağlamak, gelir kaybı durumunda ekonomik ve sosyal zorluklara karşı güvence oluşturmak ve emeklilik döneminde ek gelirle yaşam standartlarını korumaktır.

Emeklilik sistemi en temelinde; çalışan bireylerin başkalarının yardımına muhtaç olmadan geçinebilmesini hedefleyen bir sosyal sigorta mekanizmasıdır.

Bugün gelinen noktada ise devlet tarafından belirlenen emekli maaşlarının seviyesi; emeklilerin başkalarının yardımına muhtaç olmadan geçinebilmesini olanaksız hale getirmiş bulunmaktadır!

Türkiye’de emeklilere bugün reva görülen maaş seviyesi ile bırak bir insanın insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini, tencerede aş kaynatması, kursağına bir parça et sokup da karnını doğru düzgün doyurabilmesi bile mümkün değildir!

Bugünkü emekli maaş seviyesi ile eğer evi kira değilse bir emekli ancak patates, makarna haşlayıp ekmeğe katık yapmak dışında bir şey yemeden yaşamaya çalışabilir.

Durum o kadar vahim bir hal almıştır ki el alemin emeklisi dünya turuna çıkarken bizim emekli kahveye, çarşıya, pazara bile çıkamamaktadır.

Durum malum herkesin bildiğini gördüğünü temcit pilavı gibi tekrarlamaya da gerek yok asıl ne yapılması gerektiğini konuşmamız gerekmektedir.

Yapılması gereken ilk şey: Emeklilere en düşük emekli maaşını en azından asgari ücret seviyesine çıkaracak bir seyyanen zam yapılmasıdır. İkinci aşamada en düşük emekli maaşını en az asgari ücretin yüzde elli kadar üstüne çıkarmaktır.

Bu arada şunu da söylemem gerekir; bugün asgari ücret de açlık sınırının çok altındadır, yani aslında asgari ücreti baz almak bile son derecede yetersiz olacaktır.

Ama genede başlangıç olarak ilk yapılması gereken iş bu olmalıdır.

Daha sonra ise memlekette yaşanan enflasyon faciası yüzünden çökmüş bulunan gelirleri olması gereken, çalışanların elde ettikleri ücretler ile insan onuruna yakışır bir yaşam sürebilecekleri seviyeye yükseltmek emekli maaşlarını da buna paralel olarak ayarlamaktır.

Bunlar yapılmadan ülkede yaşanan yoğun sefalet yokluk ve yoksulluk engellenemeyecektir.

Efendim şimdi sakın birileri kalkıp da bana “maaşları artırırsak enflasyon da artar” falan demesin!

Bunun kanıtı ortadadır; Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Amerika’da hem emekli maaşları ve hem de ücretler Türkiye’deki seviyenin çok ama çok üzerinde ama bu ülkelerde enflasyonda Türkiye’deki enflasyon seviyesinin çok ama çok altındadır.

Sadece bu örneklere bakarsak bile ücretlerin enflasyon ile herhangi bir alakası olmadığı görülecektir.

Örnek olarak ücretlerin aşırı düşük olduğu Venezuela’yı gösterirsek ücretler çok düşük olduğu halde enflasyonun arşı alada olduğu görülecek ve ücretler genel seviyesi ile enflasyonun bir ilgisi olmadığı anlaşılacaktır.

Sonuç olarak herkes şunu iyi bilmelidir ki: Ücretler yüksek olunca enflasyonda yüksek olacak, ücretler düşük olunca enflasyonda düşük olacak diye bir ekonomi kanunu falan yoktur...

Benzeri bir gerekçe ihracat ile ilgili olarak da sık sık dile getirilmektedir oysa ihracat şampiyonu olan Almanya, Japonya ya da İngiltere gibi ülkelerde ücretler Türkiye’nin kat be kat üstündedir ama enflasyon seviyesi ise son derecede düşüktür, yani bu gerekçe de anlamsızdır.