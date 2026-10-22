Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, üçüncü çeyrekte hisse başına düzeltilmiş 0,48 dolar kârla beklentileri aşarken, 28,05 milyar dolarlık toplam geliri tahminlerin altında kaldı.

Tesla karda beklentileri aştı, enerji segmentinde sınıfta kaldı - Resim : 1

Şirket, üçüncü çeyrekte 28,05 milyar dolar gelir elde etti. Piyasa beklentisi 28,13 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece Tesla’nın toplam geliri beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

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Tesla’nın hisse başına düzeltilmiş kârı ise 0,44 dolarlık piyasa tahminini aşarak 0,48 dolar oldu. Şirketin faaliyet kârı da 599,3 milyon dolarlık beklentiye karşılık 718 milyon dolara ulaştı.

Tesla karda beklentileri aştı, enerji segmentinde sınıfta kaldı - Resim : 3

OTOMOTİV GELİRLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Tesla’nın otomotiv segmenti, üçüncü çeyrekte 20,56 milyar dolarlık gelir elde ederek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Tesla karda beklentileri aştı, enerji segmentinde sınıfta kaldı - Resim : 4

Buna karşılık enerji segmenti, 3,91 milyar dolarlık gelir beklentisine karşın 2,88 milyar dolarda kaldı.

Tesla karda beklentileri aştı, enerji segmentinde sınıfta kaldı - Resim : 5

Sonuçlar, Tesla’nın kârlılık göstergelerinde beklentilerin üzerine çıktığını, ancak toplam gelir ve enerji segmenti performansında piyasa tahminlerini karşılayamadığını ortaya koydu.