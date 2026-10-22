Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Bu yılın 9 ayında 10 trilyon 912 milyar 528 milyon lira vergi toplandı. Ancak yine de bütçe açık

verdi. Başta emekli, çalışan, esnaf, çiftçi olmak üzere vatandaşın iki yakası bir araya gelmedi.

ÇOCUKLARIN YATAĞA AÇ GİRMEDİĞİ DÜZEN İSTİYORUZ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne ilişkin TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yapmak istedi. Emniyet güçlerinin izin vermemesi üzerine açıklama, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yapıldı. Konfederasyon Genel Başkanı Orhan Yıldırım, savaşlar ve ekonomik krizler gerekçe gösterilerek halktan sürekli fedakârlık istendiğini söyledi.

“Halkı görmezden gelerek, halka rağmen bütçe yapılamaz” diyen Yıldırım, adil gelir dağılımı ve vergi sistemi talep ettiklerin söyledi. Orhan Yıldırım, parası olmayanların tedaviye ulaşabildiği, emeklilerin geçinebilmek için çalışmak zorunda kalmadığı bir düzen istediklerini belirterek, “Soygunu büyüten değil, yoksulluğu bitiren bir bütçe talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÇEDE SINIFTA KALDILAR

Ekonomi gelinen son noktayı değerlendiren YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, 2025 yılının ilk dokuz ayında 1 trilyon 217 milyar lira olan bütçe açığının 2026 yılının aynı döneminde 1 trilyon 840 milyar liraya yükseldiğini, sadece bir yılda bütçe açığının 623 milyar lira arttığını söyledi. Bu yılın sadece ilk dokuz ayında yaklaşık 220 milyar dolar karşılığı olan 10 trilyon 912 milyar 528 milyon lira vergi toplandığını belirten Mühip Kanko, “Vergi toplamakta dünya şampiyonu, bütçe yönetiminde sınıfta kalan bir iktidarla karşı karşıyayız” diye konuştu.

MİLLET AY SONUNU GETİREMİYOR

Kanko, şunları söyledi: İktidara soruyorum; bu paralar nereye gitti? Emeklinin maaşına mı, işçinin sofrasına mı, çiftçinin tarlasına mı, gençlerin geleceğine mi harcandı? Halk her geçen gün daha fazla vergi ödüyor ama daha fazla yoksullaşıyor. Emekli ay sonunu getiremiyor, asgari ücretli geçinemiyor, esnaf borçla ayakta kalmaya çalışıyor. Vatandaşın cebinden alınan her kuruşun hesabı sorulmalıdır. Çünkü devletin kasasındaki para iktidarın değil, 86 milyon vatandaşımızın alın teridir. Vatandaşa gelince tasarruf diyorsunuz, yandaşa gelince kaynak bulmakta sınır tanımıyorsunuz.

FATURA VATANDAŞA ÇIKIYOR

Emeklinin sofrasının küçüldüğünü, işçinin alım gücünün eridiğini, gençlerin işsizlikle boğuştuğunu vurgulayan Kanko, “Ama bütçedeki kara delik her geçen gün büyümeye devam ediyor. Millete kemer sıktırırken kamu harcamalarında gerçek anlamda tasarruf yapmayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu millet vergi ödemekten yoruldu, siz kamu kaynaklarını tüketmekten yorulmadınız. Ekonomideki kötü yönetimin faturasını yıllardır dar gelirliye, emekliye, işçiye ve esnafa ödetiyorsunuz. Milletin parasını nereye harcıyorsunuz?“ ifadelerini kullandı.