Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıkları üzerine Siber Güvenlik Başkanlığı ülke genelinde tarama başlattı. Kurumlara acil uyarılar gönderilirken sistemlerin güncellenmesi ve risklerin azaltılması istendi.

Başkanlık, olası risklerin erkenden belirlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ülke genelinde güvenlik taramalarının başlatıldığını, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerinin gönderildiğini açıkladı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP yazılım altyapısında belirlenen kritik güvenlik açıklarına ilişkin uyarıda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir. Başkanlığımız, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlatmış, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerini iletmiştir.

Kamu kurumlarımızın, kritik altyapı işletmecilerimizin ve özel sektör kuruluşlarımızın sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir."