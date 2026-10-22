Kaynak: ANKA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada, 5 hizmet kolunda binlerce kamu görevlisini kapsayan "koruyucu giyim" kazanımı hakkının, yargı kararı olmasına rağmen engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme hükmünü engellemeye yönelik kurumlara mail attınız. Baktınız yetmiyor, Sayıştay’a özelden yazarak 'bu hükmü engelleyin' talimatı verdiniz. O da yetmedi; vergi, zimmet, faiz çıkararak göz dağı verdiniz. O da yetmedi; toplu sözleşme hükmünü tasarruf tedbirlerine yazarak engelleme çalıştınız.

Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası af çıkararak önemli mesafe katettik. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ve iradesi sonrası koruyucu giyimin engellenmeyeceği taahhüt edilse de halen kurumlarda sözleşme imzalanmıyor, baskı devam ediyor. Birçok kurumda yargı kararı olmasına rağmen kamuya külfet, kamu görevlisine ve kamu hizmetine sosyal maliyet çıkarılmaya devam ediliyor. Toplu sözleşme hükmünü uygulamak için mahkeme koridorlarında mı gezelim? Her madde için defalarca kez yargıya iş, kamuya maliyet mi çıkaralım? Bir toplu sözleşme hükmü, masada kazanıldıktan sonra neden engellenir? Yargı karar vermesine rağmen, 'Yargının kararını dikkate almayın' diye nasıl söylenebilir?"