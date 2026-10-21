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Kaynak: Haber Merkezi

Elon Musk, yönetimindeki Tesla ve SpaceX’in faaliyetlerini tek bir şirket bünyesinde toplama olasılığını gündeme taşıdı. Finansal analiz toplantısında konuşan Musk, böyle bir yapılanmanın önemli fırsatlar yaratabileceğini ifade ederken henüz bağlayıcı bir karar alınmadığının altını çizdi.

NİHAİ KARAR HİSSEDARLARIN ONAYINA BAĞLI

Musk’ın açıklamasına göre, iki şirket bünyesinde hissedarların talebi doğrultusunda birleşme seçeneğini inceleyecek özel komiteler oluşturuldu. Sürecin kesinleştiği yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Musk, fikre olumlu yaklaştığını ancak kararın yatırımcıların desteği olmadan hayata geçirilemeyeceğini dile getirdi.

Olası birleşmenin şirketlerin toplam değerine katkıda bulunabileceğini savunan Musk, farklı uzmanlık alanlarının bir araya getirilmesinin sağlayacağı avantajlara işaret etti. Yapay zekâ geliştirme, çip üretim ve tasarımı, robotik sistemler ile uzaya taşınan yük miktarının artırılması gibi konularda iki şirketin ortak çalışmalarından yarar sağlanabileceğini aktardı.

Musk, birleşme konusunda öncelikle ilgili komitelerin bir öneri hazırlaması gerektiğini, sürecin devam edip etmeyeceğinin ise hissedarların oylamasıyla belirleneceğini kaydetti.

TESLA VE SPACEX’İN FİNANSAL GÖRÜNÜMÜ

Tesla’nın piyasa büyüklüğünün yaklaşık 1,5 trilyon dolar, SpaceX’in değerinin ise 2 trilyon dolar seviyesinde olduğu öngörülüyor. İki şirketin aynı yapı altında faaliyet göstermesi ihtimali, teknoloji sektöründeki olası etkileri bakımından dikkat çekiyor.

SpaceX’in finansal sonuçlarında farklı bir tablo ortaya çıktı. Şirket, son çeyrekte 4,4 milyar dolar kazanç açıklarken yılın ilk dokuz ayındaki toplam bilançosunda 1,1 milyar dolarlık zarara ulaştı. Starlink üzerinden sunulan uydu internet hizmetleri ve bulut bilişim faaliyetlerinden sağlanan gelirler ise yükseldi. Şirket, geçtiğimiz aylarda halka arz sürecini de tamamladı.

Tesla, elektrikli otomobil üretiminin yanı sıra robotik alanındaki çalışmalarını da genişletiyor. İki şirketin olası ortaklığı, mevcut teknolojik birikimlerinin bir araya getirilmesi ve farklı faaliyet alanları arasında iş birliği kurulması bakımından önem taşıyor.