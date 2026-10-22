Kaynak: ANKA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Milas Belediyesi’nde usulsüz iş deneyim belgeleri ve ihale evrakı düzenlendiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamalarını kapsayan soruşturma çerçevesinde daha önce Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz’un da bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 13 ilde 35 şüpheliye yönelik olarak soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında Milas Belediyesi tarafından 34 şirkete ait 35 adet içerik itibariyle sahte iş deneyim belgesi düzenlendiği, belgelerde yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen ihale bedelinin toplam 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu, bu deneyim belgelerini alan şirketlerin kamuya ait 25 ihaleye katıldıkları, bir şirket tarafından bir adet ihalenin kazanıldığı, bu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu, iş deneyim belgesi başvurusu yapan şirketlerin bazılarının hesap numarası, vergi kimlik numarası ve banka hesaplarına ait IBAN numaralarının aynı olduğu, şirketlerin çalışanları olarak gösterilen kişilerin de aynı kişiler olduğu, bu şekilde kurulan hayali şirketlerin piyasa değerinin olduğundan fazla gösterilerek üçüncü kişilere devredildiği, bazı şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak toplamda 342 milyon 880 bin TL sermaye artışı sağladıkları tespit edilmiştir."