Tesla, FSD teknolojisini Avrupa pazarına sunma hedeflerinde bir adımı daha geride bıraktı. Hollanda'nın araç onay kurumu RDW'nin verdiği ilk iznin ardından Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Slovenya ve Çekya sistemin kullanımını onaylamıştı. Hırvatistan'ın da katılmasıyla birlikte FSD'ye izin veren Avrupa ülkelerinin sayısı 8'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE TİP ONAYI VE MEVZUAT ENGELİ

Türkiye, araç güvenliği ve tip onayı süreçlerinde UNECE düzenlemelerini ve AB mevzuatını temel alıyor. FSD'nin Türkiye'de devreye alınabilmesi için gelişmiş sürüş destek sistemlerini içeren UN R171 (DCAS) standartlarına uygunluğun belgelenmesi, teknik güvenlik testlerinin tamamlanması ve yerel trafik koşullarına (şeritler, levhalar, kavşaklar) uyumunun doğrulanması gerekiyor.

Tesla bu yıl FSD için Türkiye'de resmi başvuruda bulunmuş olsa da henüz bu konuda nihai bir adım atılmadı. Türkiye, AB genel kararını beklemeden Hollanda'nın geçici tip onayını emsal kabul ederek sistemi onaylama yetkisine sahip olmasına rağmen, henüz bu yönde bir karar verilmiş değil.

AB GENELİNDEKİ ONAY ARALIK AYINA KALABİLİR

Sistemin tüm Avrupa Birliği genelinde geçerli sayılması için gözler RDW ve ilgili kurullara çevrilmiş durumda. Ekim ayındaki TCMV toplantı gündeminde oylama maddesi yer almadığı için, AB çapındaki FSD onayının oylanabileceği en yakın tarihin Aralık 2026 toplantısı olacağı belirtiliyor. Onayın çıkması için 27 AB üyesinden en az 15'inin ve AB nüfusunun en az %65'ini temsil eden ülkelerin kabul oyu vermesi şart koşuluyor.