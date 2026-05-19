Türkiye'deki yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkarın gözü kulağı Ankara'dan gelecek sicil ve borç düzenlemelerindeydi. Ancak Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Bağ-Kur ve SSK borçları için sunduğu 72 aylık yapılandırma planı, esnafa nefes aldırmak yerine yüksek faiz engeline takıldı. Gelişmeleri sert sözlerle eleştiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mevcut şartlarda piyasaların canlanmasının hayal olduğunu söyledi.

"72 AYA BÖLMEK OLUMLU AMA YÜZDE 39 FAİZLE BU YÜK KALDIRILAMAZ!"

Vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumlarına olan borçların uzun vadeye yayılmasının ilk etapta olumlu bir adım gibi göründüğünü ancak maliyetlerin esnafı ezdiğini belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımız borcuna sadıktır, çalışıp yükümlülüklerini yerine getirmek istiyor ancak mevcut ekonomik şartlar buna müsaade etmiyor. Devlet borçları 72 aya kadar yapılandırıyor ama uygulanan faiz oranı yüzde 39 seviyesinde! İnsanlar zaten mevcut gündelik taksitlerini, faturalarını ödemekte zorlanırken, bir de bu yüksek maliyetli yapılandırmaların altından kalkamazlar. Bırakın borcun aslını ödemeyi, faizini bile karşılayamaz hale geldiler. Bu yüzden esnaf bu yapılandırmaları cazip bulmuyor, imzalayamıyor."

"ESNAF KREDİYE DE ERİŞEMİYOR, BORCU BORÇLA KAPATMA DÖNEMİ BAŞLADI"

Küçük işletmelerin finansmana erişim kanallarının da tamamen tıkandığına dikkat çeken TESK Başkanı, Esnaf Kefalet Kooperatifleri üzerinden verilen kredilerin bile artık hayal olduğunu vurguladı:

"Esnafın ya vergi dairesine ya da Bağ-Kur'a illa ki bir borcu bulunuyor. Borcu olduğu için de krediye erişemiyor. Çektiği krediyi binbir güçlükle ödeyen esnafımız, yerine yeniden kredi kullanamıyor. İnsanlar artık ticareti döndürmek için başkasından, eşten dosttan borç alarak yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor. Bu durum esnafı daha da büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Dükkanına yeni mal koyamayan, vergi borcunu ve SGK primini ödeyemeyen bir esnaf nasıl ayağa kalkacak? Zincir marketlerle, dev holdinglerle nasıl rekabet edecek?"

"2,5 MİLYON ESNAF YOK OLURSA YERİNE YENİSİ GELMEZ"

Türkiye ekonomisinin kılcal damarlarını oluşturan küçük işletmelerin kalıcı olarak kepenk indirme riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Palandöken, acil kurtarma formüllerinin üretilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye'de yaklaşık iki buçuk milyon esnaf ve sanatkar bulunuyor. Bu işletmeler bir kez piyasadan çekildiğinde, dükkanlar kapandığında yerlerine yenisinin gelmesi hiç kolay değil. Kapanan bir iş yerinin tekrar ayağa kalkması bu maliyetlerle artık imkansız. Esnafın rahatlatılması için faiz oranları mutlaka aşağı çekilmeli ve gerçekçi, makul bir yeni yapılandırma formülü üretilmeli. Aksi halde ne esnaf ayağa kalkabilir ne de piyasalarda çarklar yeniden dönebilir. Bu sıkıntı bir an önce çözülmelidir."