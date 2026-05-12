Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

TESK BAŞKANI VE ÖMER BOLAT ARASINDA ‘YAPAY ZEKA’ GERİLİMİ

Toplantıda Ömer Bolat, yapay zeka kullanımının e-ticarette hızla büyüdüğüne dikkat çekmesine parmak basarak Ticaret işletmelerinin yüzde 75’i yapay zekadan faydalandığının altını çizdi. Bolat, "Bizim bakanlığımızın da dış ticarette ve iç ticaretteki programlarında desteklerinde, sektörel düzenlemelerinde ve kontrol, piyasa kontrollerinde yapay zekadan çok büyük ölçüde yararlanılıyor. Ticaret işletmelerinin yüzde 75’i yapay zekadan faydalanıyorlarmış" dedi.

Bolat’ın esnafın yapay zekadan faydalanması açıklamasına ters yorum ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’den geldi. Palandöken, yapay zekanın olumlu olmadığının altını çizerek, “"E ticaretin önemini e-ticaretin güvenliğinin artması önemli ama sektör bazında TESK’in başkanı olduğun zaman 2 buçuk milyon esnaf ve zanaatkarın canlı canlı hizmet ettiği bir yerde tabii ki yapay zekanın e-ticaretin esnaf açısından çok olumlu olduğunu söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

E- TİCARET BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Ömer Bolat, 2025 yılı e-ticaretin bilançosuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl e-ticaret hacmi ülkemizde yüzde 52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Yaklaşık 4 buçuk trilyon liradan bahsediyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Yaklaşık 115 buçuk milyar dolara geliyor ve dolar bazında da yüzde 29’luk bir artışı temsil ediyor. E-ticaretin toplam ticaretteki payı da yüzde 19 buçuk civarında. Bu da şu anlama geliyor; Toplam ticaret demek ki 23 trilyon liraymış. Onun içinde yüzde 19’luk payı olan 4,6 trilyon lira e-ticaret yüzde 19 buçukluk bir payı oluşturuyor"

Perakende e-ticaret verilerini paylaşan Bolat, 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 52’lik artışla 2 trilyon 457 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Perakende e-ticaret hacminin 2019-2025 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 83,7 olduğunu belirten Bolat, "2019 yılında 24 milyar dolardı e-ticaret sektörü. 24 milyar dolardan 6 yılda 115 buçuk milyar dolara yükselen bir sektör ve bu dolar bazında yaklaşık 5 katına yükseliyor ve yüzde 382’lik bir artışı oluşturuyor" dedi.

ESNAFLAR DİJİTALE KAYDI

Esnafların artık satışlarında ve ticaretlerinde dijitali kullandığını aktaran Bolat, "E-ticaret yapanların yüzde 75’i satış işletmesi, yüzde 21’i şirket, yüzde 4’ü anonim şirketler. E-ticaretin milli gelirimizdeki payı yüzde 6,9. E-Ticaret milli gelire önemli katkı yapan bir sektör" şeklinde konuştu.

E-TİCARET YAPANLAR EN ÇOK YEMEK SEKTÖRÜNDE

Bolat, e-ticaretin en fazla yemek sektöründe rağbet gördüğünü belirtti. Bolat, “İkinci sektör, giyim olurken, kuşam yüzde 13,8. Üçüncü sırada da elektronik sektörü. O da yüzde 12’lik pay alıyor. 75 bin 500 işletme de elektronik alanında e-ticaretle uğraşıyorlar" dedi.

Harcamaların dağılımına ilişkin çıkarılan raporu da açıklayan Bolat, "Harcamaların dağılımını verdiğimizde perakende e-ticaret hacmi giyim, ayakkabı, aksesuar sektörü 428 milyarla birinci sırada ikinci sırada 304 milyar lirayla elektronik sektörü üçüncü sırada da 285 milyar lirayla havayolları sektörü yani bilet alışverişleri. Daha sonra dördüncü sırada yemek daha sonra seyahat, taşımacılık, gıda, süpermarket, ev, bahçe, mobilya, dekorasyon sektörleri geliyor" ifadelerine yer verdi.