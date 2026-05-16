Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’deki kredi kartı borçluluğu ve piyasadaki likidite sıkışıklığına dair çarpıcı veriler paylaşarak ekonomi yönetimine ve bankalara acil yapılandırma çağrısında bulundu. Palandöken, "Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden biri mutlak borçlu. Vatandaşın da esnafın da bu borç yükünün altından kalkması artık imkansız hale geldi" dedi.

"3 TRİLYON LİRA BORÇ, 2 MİLYON KİŞİ YASAL TAKİPTE"

Kredi kartı kullanımının artık bir lüks değil, temel ihtiyaç maddelerine ulaşım aracı haline geldiğini vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, tablonun vahametini resmi rakamlarla ortaya koydu.

Türkiye genelinde aktif olarak kullanılan kredi kartı sayısı 147 milyona ulaştı. Vatandaşların kredi kartlarında biriken toplam borç miktarı 3 trilyon lirayı buldu. 2 milyon kişi borcundan dolayı yasal takip aşamasına gelirken, sistemdeki batık kredi miktarı 323 milyar liraya fırladı.

"EKMEK VE SİMİT BİLE KARTLA ALINIYOR"

Eski dönemlerdeki esnaf veresiye defterlerinin yerini tamamen kredi kartlarının aldığını belirten Palandöken, "Vatandaşımız artık ekmek, süt, simit alırken bile kredi kartı kullanıyor. Temassız ödeme kolaylığıyla hayatın her alanına giren bu alışkanlık, gelinen noktada ne yazık ki bir borç sarmalına dönüştü. Yüksek faiz oranları, borcun asgarisini yatıran vatandaşın ana parayı eritmesini engelliyor, ödeme imkanını elinden alıyor" ifadelerini kullandı.

ESNAF ÇIKMAZA GİRDİ: KARTI DOLAN DÜKKANINA MAL ALAMIYOR

Sıkıntının sadece bireysel tüketicilerle sınırlı kalmadığını, ticari kredi kartı kullanan esnafın da benzer bir darboğazda olduğunu hatırlatan TESK Başkanı, piyasadaki durgunluğun ana nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Esnafımız da dükkanını döndürebilmek için ticari kredi kartlarına yüklenmiş durumda. Ancak limitler doldu. Esnaf kart borcunun sadece asgari tutarını yatırabiliyor, yüksek faiz yükü yüzünden iş yerine koyacak yeni ürün satın alamıyor. Hem vatandaşın hem de esnafın kartlar nedeniyle kilitlenmesi, piyasada ciddi bir hareketsizliğe ve alışveriş fonksiyonunun yitirilmesine yol açtı."

EKONOMİ YÖNETİMİNE VE BANKALAR BİRLİĞİ'NE ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Palandöken; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) vakit kaybetmeden ortak bir formül geliştirmesi gerektiğini savundu. Çözüm için tavan-taban faiz uygulaması ve esnek vade talebinde bulunan Palandöken, konuşmasını şöyle tamamladı. Palandöken, "Bankalar Birliği'nin bu kredi kartı faizlerine tavan ve taban sınırı getirerek acilen dur demesi gerekiyor. Mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vadesi dolan borçların ertelenmesi, sıkıntıdaki vatandaşlarımıza ve esnafımıza makul faizlerle uzun vadeli yapılandırma imkanı tanınması şarttır. Aksi takdirde bu borç yükünün altından kimse kalkamaz” şeklinde konuştu.