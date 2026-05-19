Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde adeta terör estiren ve 6 kişiyi katledip 8 kişiyi yaralayan Metin Ö. (37), jandarmanın düzenlediği nefes kesen operasyon sırasında yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi.

Kan donduran olaylar zinciri, Metin Ö.'nün yaklaşık bir yıl öncesine kadar çalıştığı Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi’ndeki bir kasap ve lokantaya gitmesiyle başladı. Yanındaki tabancayla eski iş yerine kurşun yağdıran saldırgan, burada çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan’ı vurarak öldürdü.

KAÇARKEN ÖNÜNE GELENE KURŞUN YAĞDIRDI

Çifte cinayetin ardından 01 B 9171 plakalı beyaz otomobiliyle kayıplara karışan gözü dönmüş katil, kaçış güzergahı boyunca vahşet saçmaya devam etti.

Yeniköy Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna giren şüpheli, burada tır şoförü Gökay Selfioğlu’nu silahla vurarak hayattan kopardı. Kaçmaya devam eden Metin Ö., Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde yol kenarında yürümekte olan eski eşi Arzu Özden’i hedef alarak tabancayla katletti. Yeniköy Mahallesi’nde karşılaştığı Abdullah Koca’yı motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlayarak ölümüne neden oldu.

Gözü dönmüş saldırgan, Karakütük Mahallesi’nde çobanlık yapan Yusuf Oktay isimli genci de hayattan kopardı.

8 YARALI HASTANEDE, BÖLGEYE HELİKOPTERLİ TAKİP

Saldırgan, ilçeler arası kaçışı ve seri cinayetleri sırasında güzergahı üzerinde bulunan 8 kişiyi de kurşunlarla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla başta Tarsus Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı bu büyük vahşetin ardından jandarma ekipleri adeta alarm durumuna geçti. Helikopter destekli yürütülen geniş çaplı insan avında, zanlının kaçış aracı Karakütük Mahallesi kırsalında terk edilmiş halde bulundu.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA CANINA KIYDI

Katilin ormanlık alana kaçma ihtimali üzerine operasyon sabaha kadar kesintisiz sürdü. İz süren jandarma ekipleri, şüphelinin Karakütük Mahallesi kırsalındaki Çokak mevkiinde bulunan bir evde gizlendiğini tespit etti.

Evin etrafını saran güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısı üzerine, kaçacak yeri kalmadığını ve yakalanacağını anlayan Metin Ö., yanındaki suç aleti silahla yaşamına son verdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır. Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir.

Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Mersin'de Metin Ö. (37) lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişiyi öldürmüş, 8 kişiyi yaralamıştı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı."