2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı’nın kadrosu resmen açıklandı.

Dünya Kupası tarihinin 5 şampiyonlukla en başarılı ülkesi olan Brezilya’da teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihleri dikkat çekti.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Ancelotti'den Ederson ve Sara kararı - Resim : 1

EDERSON VE SARA KARARI

26 kişilik kadroda Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson’a yer verildi. Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ise kadroya çağrılmadı.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Ancelotti'den Ederson ve Sara kararı - Resim : 2

NEYMAR YENİDEN KADRODA

Uzun süredir yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle formasından uzak kalan Neymar da Dünya Kupası kadrosunda kendine yer buldu. Carlo Ancelotti’nin yıldız futbolcuyu listeye dahil etmesi Brezilya basınında geniş yankı uyandırdı.

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Ancelotti'den Ederson ve Sara kararı - Resim : 3