2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı’nın kadrosu resmen açıklandı.
Dünya Kupası tarihinin 5 şampiyonlukla en başarılı ülkesi olan Brezilya’da teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihleri dikkat çekti.
EDERSON VE SARA KARARI
26 kişilik kadroda Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson’a yer verildi. Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ise kadroya çağrılmadı.
NEYMAR YENİDEN KADRODA
Uzun süredir yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle formasından uzak kalan Neymar da Dünya Kupası kadrosunda kendine yer buldu. Carlo Ancelotti’nin yıldız futbolcuyu listeye dahil etmesi Brezilya basınında geniş yankı uyandırdı.
Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şöyle: