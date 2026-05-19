İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 isim gözaltına alındı.
Rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euro dövize el konuldu.
GÖZALTINA ALINANLAR LİSTESİ
Gözaltına alınan şüpheli listesi ise şu şekilde oldu:
1- Cevdet Ç. (Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
2-Bülent K. (Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi)
3- Özlem K. (Sarbel Organizasyon Büro İşçisi)
4- Oylum I. (Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi)
5- İlker U. (Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi)
DETAYLAR GELİYOR...