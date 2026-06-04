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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, yetiştirildiği kentin adıyla tescillenen coğrafi işaretli karpuzun hasat mesaisi yoğun şekilde devam ediyor. Geçen ay başlayan hasat kapsamında, Karataş ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki tarlalardan tarım işçilerince titizlikle toplanan ürünler, hem yurt içi pazarına hem de yurt dışına sevk ediliyor.

Hasadın ilk günlerinde tarlada kilogramı 25 liradan alıcı bulan Adana karpuzu, olgunlaşan mahsul miktarının artmasıyla birlikte 18 liraya kadar geriledi.

"YURT DIŞINDAN CİDDİ BİR TALEP SÖZ KONUSU"

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, karpuz hasadının yaz mevsimi boyunca kesintisiz süreceğini belirtti. Kent genelinde yaklaşık 110 bin dekar alanda karpuz ekimi gerçekleştirildiğini ifade eden İncefikir, bu sezon 800 bin tondan fazla rekolte hedeflediklerini kaydetti.

Adana karpuzunun yüksek aroma kalitesine dikkat çeken İncefikir, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle son yıllarda Adana karpuzuna yurt dışından talep ciddi şekilde arttı. Bunun nedeni karpuzlarımızın gerçekten tat, renk ve aroma olarak oldukça güzel olması. Irak'tan başlayarak Rusya ile Avrupa ve Orta Doğu'daki ülkelere karpuz ihraç ediyoruz. Orada ciddi talep söz konusu."

ÜRETİCİ VE KOMİSYONCULAR VERİMDEN MEMNUN

Karpuz üreticisi Kadir Çelik, bu yıl elde ettikleri verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu belirterek, tarlalardan toplanan ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini ifade etti.

Kayseri'den Adana'ya gelen komisyoncu Can Kocakaplan ise Adana karpuzuna yönelik talebin çok yüksek olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl tonajlar geçen yıla göre biraz daha güzel. Türkiye'de Adana karpuzunun yerini hiçbir yer tutmaz. Antalya karpuzunu bitirip geldik. Adana karpuzu açıkta yetiştiği ve güneşi direkt aldığı için daha lezzetli ve tatlı."