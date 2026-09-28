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Gök bilimciler, GJ 3090 b adı verilen Neptün büyüklüğündeki gezegenin, yıldızının dönüş yönünün tersine hareket ettiğini keşfetti. GJ 3090 b, bir M cücesinin etrafında geriye doğru yörüngede hareket ettiği bilinen ilk gezegen oldu.

Normal şartlarda bir yıldız ve gezegenleri aynı gaz ve toz diskinden oluştuğunda gezegenlerin yıldızın dönüş yönünde hareket etmesi bekleniyor. Ancak GJ 3090 b bu düzene uymuyor.

YÖRÜNGESİNİN TERS OLDUĞU DOĞRULANDI

Araştırmacılar, yakın kızılötesi spektrografından (NIRPS) elde edilen gözlemleri kullanarak gezegenin yörünge eğikliğini yaklaşık 136 derece olarak hesapladı. Bu ölçüm, gezegenin yıldızının ters yönünde hareket ettiğini doğruladı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Andrew Winter, gezegenin yalnızca yıldızına göre eğik olmadığını, aynı zamanda ters yönde yörüngede döndüğünü belirterek bunun nasıl oluştuğunun önemli bir soru olduğunu söyledi.

NEDEN TERS DÖNDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Araştırmacılar, gezegenin yörüngesini bozabilecek büyük bir dış gezegen veya yoldaş yıldız ihtimalini de inceledi ancak böyle bir gök cisminin varlığına dair kanıt bulunamadı.

Bir diğer ihtimal ise yıldızın oluşumunun erken dönemlerinde farklı yönde ikinci bir gaz ve toz diski edinmiş olması. GJ 3090 b'nin de bu yeni diskten oluşarak ters yönelimini buradan miras almış olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak bu ihtimal henüz doğrulanmadı. Sistemin nasıl oluştuğunun ve benzer sıra dışı yörüngelerin başka gezegen sistemlerinde bulunup bulunmadığının anlaşılması için daha fazla gözlem yapılması gerekiyor.