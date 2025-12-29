Yalova'da IŞİD'le çatışan 3 polisin şehit olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terösitlerin “Türk vatandaşı” olduğunu açıklamasıyla sosyal medya yıkıldı.

'ÖNÜNE GELENE TÜRK VATANDALŞIĞI VERİLİRSE...'

Terörislerin "Türk vatandaşlığı" verilmiş yabancı kökenli kişiler olduğu yönündeki iddialar tepki yarattı. Bakan Yerlikaya’nın teröristlerin “Türk vatandaşı” olduğu açıklamasını manidar bulanlar tepkilerini sosyal medya aracılığıyla dile getirdiler. Sosyal medyadaki konuyla ilgili paylaşımlarda "Önüne gelene Türk vatandaşlığı verilirse olacağı budur" yorumları yağdı. Vatandaşlık verilerek terörist ithal etmenin ihtimal dışı olmadığı yorumları dikkat çekerken iktidarın bu konudaki uygulamaları da sert dille eleştirildi.

Tarşışmalara katılan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da, “Öldürülen IŞİD’lilerin tamamı Türk vatandaşı olsa da bunların yabancı bağlantılarının ortaya çıkarılması büyük önem taşıyor. Türkiye, yasa dışı göç ve sınır güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır” diye konuştu.

YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ TÜRK VATANDAŞLIĞINI NASIL KAZANABİLİR?

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin esaslar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda (TVK) düzenlenmiştir. Bu Kanun uyarınca Türkiye'de kesintisiz olarak en az beş yıl ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, mevzuatta aranan diğer koşulları da yerine getirmeleri halinde Türk vatandaşlığı alabiliyor.