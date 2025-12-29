SGK Uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı!

MEMURLAR DA DURUM NE?

Memur ve memur emeklilerinin yüzde 18,7 ci­varında bir artış olacağını işaret eden Erdursun, “2025’in ikinci yarısında memur ve me­mur emeklilerine verilen %5’lik toplu söz­leşme zammı, 2026 Ocak’ta %11 olarak gün­cellenecek. Bu nedenle Ocak 2026’da me­mur kesimi daha yüksek artış alacak gibi görünüyor” dedi. Temmuz’da yapılan zamla 22 bin 673 TL’ye gelen en düşük emekli memur maaşı yüzde 18,7’lik bir artış olursa 26 bin 912 TL’ye gelmiş olacak.