Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Açlık sınırının 30 bin TL’ye dayandığı ortamda geçim sıkıntısı ise derinleşiyor. Gelecek olan maaş zammı ise derman olmuyor. 5 Ocak’ta ise TÜİK emekli zammını ortaya çıkaracak oranı verecek. Emekli maaşlarını belirleyecek olan oran gelmeden önce SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşe yazısında tahmini rakamları paylaştı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşe yazısında emeklilere kara haberi verdi. En düşük SSK, Bağkur ve memur emeklisi maaşları için tahmini rakamlar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
16 bin 881 TL en düşük emekli aylığını alanların geçinmesinin zor olduğuna parmak basan Özgür Erdursun, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18 bin – 19 bin TL bandında olabileceğini belirtti. SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 12,3 zam artışı olabileceğini belirtti.
MEMURLAR DA DURUM NE?
Memur ve memur emeklilerinin yüzde 18,7 civarında bir artış olacağını işaret eden Erdursun, “2025’in ikinci yarısında memur ve memur emeklilerine verilen %5’lik toplu sözleşme zammı, 2026 Ocak’ta %11 olarak güncellenecek. Bu nedenle Ocak 2026’da memur kesimi daha yüksek artış alacak gibi görünüyor” dedi. Temmuz’da yapılan zamla 22 bin 673 TL’ye gelen en düşük emekli memur maaşı yüzde 18,7’lik bir artış olursa 26 bin 912 TL’ye gelmiş olacak.
Ortalama emekli aylıklarının ise 2026’da 20–22 bin TL bandında kalacağını belirten Erdursun, “Kira, gıda, ulaşım ve giyim harcamalarındaki artışlar dikkate alındığında bu seviyelerin refah artışı sağlaması mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.