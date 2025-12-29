Yalova'da Elmalık köyünde polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Olayda 3 polis şehit olurken, 6 terörist öldürüldü. Teröristlerin bulunduğu evdeki 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmişti.

İNCE: İŞİD’İ BURNUMUZUN DİBİNE KADAR GETİRDİ

Olayın yaşandığı yer ise deneyimli siyasetçi Muharrem İnce’nin köyü çıktı. Muharrem İnce X hesabı üzerinden iktidara sert tepkide bulunarak, “Sınırlarımızı koruyamayanlar İŞİD’i burnumuzun dibine kadar getirdi! Yalova’da benim de köyüm olan Elmalık Köyü yolunda, köye yaklaşık 6-7 km mesafede bir yerde güvenlik güçlerimiz ve terör örgütü İŞİD arasında çatışmalar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

8 SAAT SÜREN ÇATIŞMA

Olay gece 02.00 saatlerinde başlarken sabah 09.00’a kadar sürdü. Şehit polislerin isimleri İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şeklinde açıklandı. Öte yandan, Yalova Valiliği uzun süren çatışma sebebiyle bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü IŞİD'e yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.