Yalova'da Elmalık köyünde polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çıkan çatışmada İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit isimli polisler şehit oldu.

6 teröristin öldürüldüğü olayda teröristlerin bulunduğu evdeki 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, operasyon sırasında polis memuru ile bir terörist arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı.

İşte polis ve IŞİD'li terörist arasında yaşanan diyalog:

"Polis: Gel bak, öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu, gel.

IŞİD'li terörist: Çocuklar var.

Polis: Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel.

IŞİD'li terörist: Bırakmayız...

Polis: Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık, günah. Çocuğa yazık günah, gel. Bak ne kadar korkmuştur. En azından çocuğu dışarıya bırak. Bak tekrar ediyorum. Buradan çıkışınız yok. Tamam, çocuğu gönder. Tamam, en azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocukları öldürmeyiz.

Bak son kez söylüyorum. Aziz üç aylar, mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Aşağıya inin, güzelce teslim olun. Bakın kimse isteyerek çocuk öldürmez."

HASTANE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Öte yandan Yalova'da üç polisin şehit olduğu IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin götürüldüğü hastanenin önünde büyük gerilim yaşandı. Vatandaşlar şüphelilere tepki gösterdi.