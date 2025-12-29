İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından son günlerde konser harcamalarıyla ilgili başlatılan soruşturmada ABB Başkanı Mansur Yavaş hedef alındı. İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş ve özel kalemi hakkında soruşturma izni vermişti.

'YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA ENGEL OLMA GİBİ HESAPLAR DÜNYAYI AĞAYA KALDIRIR'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, BBC Türkçe'nin gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken Mansur Yavaş’a destek veren bir açıklamada bulundu. Mansur Yavaş'ın adaylığının da engellenebileceği iddialarına sert tepki gösteren Özel şunları dile getirdi:

“Ama Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş'ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir”

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaya atılan iddialarla ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında da “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamaları kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti. İçişleri Bakanlığı, soruşturma izni talebi çerçevesinde Yavaş’a savunma hakkı tanıyarak bir haftalık süre vermişti. İçişleri Bakanlığı, konser harcamalarıyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş ve özel kalemi hakkında soruşturma izni verdi.

Mansur Yavaş, soruşturma iznine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.” demişti. Yavaş ayrıca karara ilişkin Danıştay’a itiraz edeceklerinin altını çizmişti.