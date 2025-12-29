Yalova'da Elmalık köyünde polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı. Çatışmada 8 polis 1 bekçi yaralanmıştı.

3 POLİS ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’taki bir adrese saat 02.00’de operasyonun başladığını ifade etti. Bakan, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya, teröristlerin bulunduğu evdeki 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini ifade ederek, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Yerlikaya teröristlerin Türk vatandaşı olduğunu da duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

3 POLİS ŞEHİT 1 BEKÇİ YARALI

"Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.

'5 KADIN 6 ÇOCUK SAĞ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ'

"Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.

'TERÖRİSTLER TÜRK VATANDAŞIDIR'

Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır.

Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

5 GÖZALTI VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 gözaltı olduğunu duyurdu. Tunç "Yalova ilimizde IŞİD terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, Yalova Valiliği uzun süren çatışma sebebiyle bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

GEÇİCİ YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü IŞİD'e yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.