İktidarın şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen İmralı adımları sürerken, 'bağımsız yargı' isteyen, geçinemeyen ve yetkililere "çözüm odaklı" ekonomik politika çağrısında bulunan vatandaşlar çağrılarına yanıt bulamadıkları için 'erken seçim' istiyor. Anket firmaları olası 'erken seçim' sebebiyle çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar anket sonuçlarını merakla takip etmeye devam ediyor.

MAK Danışmanlık, 44 ildeki 3 bin 200 vatandaşa 'Yarın Genel Seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' diye sordu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Katılımcıları yüzde 24'ü oy kullanmayacaklarını ifade etti. Sandığa gitmeyenlerin hesaplama dışında bırakıldığı sonuçlara göre CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 31,4.

5 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Ankette AKP diyenlerin oranı yüzde 31 olurken; İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 7,2, DEM Parti diyenlerin oranı ise yüzde 7,2 oldu. MHP'nin oranı ise yüzde 7'de kaldı.

Diğer partilerin oy oranları şöyle:

YRP: Yüzde 4,1

Zafer Partisi: Yüzde 2,1

A Parti: Yüzde 1,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

DEVA Partisi: Yüzde 1

BTP: Yüzde 1

Diğerleri: Yüzde 1,2

Kararsız, cevap yok: Yüzde 4,5

Öte yandan, seçim ittifakları nedeniyle 14 partiden milletvekili yer alırken ankete göre ittifak olmazsa yalnızca 5 parti Meclis'e girebiliyor.