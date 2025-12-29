Emniyet güçlerinde terör örgütüne yönelik operasyonda IŞİD militanlarınca polislere ateş açıldı.

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır.

Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ, ÇATIŞMA SÜRÜYOR

IŞİD'e yönelik operasyonda 7 polisin yaralanmasının sonrası Bursa'dan bölgeye çok sayıda özel harekât ekibi sevk edildi.

Teröristlerin bulunduğu evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor.

BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Operasyon bölgesinde çatışmalar sokak aralarında devam ediyor. Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Doğal gaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.

GEÇİCİ YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü IŞİD'e yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."

'SURİYE POLİTİKASININ SONUCU'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çatışmaya ilişkin, “Yalova’da 6 saattir devam ve sokak aralarına sıçradığı için bölgedeki 5 okulun bugün tatil olmasına neden olan IŞİD terör örgütü ile çatışma Suriye politikasının bir sonucudur. IŞİD Türkiye’de bu süreçte örgütlendi” açıklamasını yaptı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yalova’da 6 saattir devam ve sokak aralarına sıçradığı için bölgedeki 5 okulun bugün tatil olmasına neden olan IŞİD terör örgütü ile çatışma Suriye politikasının bir sonucudur. IŞİD Türkiye’de bu süreçte örgütlendi. Türkiye eyaleti programını yürürlüğe koydu. Şimdi Ankara’da aylardır IŞİD bomba/suikast timi aranıyor, bulunamıyor ve vatandaşlar yılbaşı öncesinde AVM’lere gitmemesi için 'sızdırılan' resmi evraklar ile uyarılıyor. Yalova’da Bursa’dan gelen takviye PÖH unsurlarına rağmen çalışmalar saatlerdir devam ediyor. Devlet aklını temsil eden Zafer Partisi tek çözüm."

DMM'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) operasyona ilişkin, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."