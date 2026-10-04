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Terminatör 2 filminin unutulmaz sahnelerini aratmayan operasyonda robotlar, yüksekten erimiş metale atlama hareketini otonom şekilde gerçekleştirerek son görevlerini tamamladı.

Yapay zeka ve robotik alanının önde gelen oyuncularından Figure AI, kullanım ömrünü tamamlayan Figure 02 model insansı robotlarını sıradışı bir yöntemle ortadan kaldırdı. Şirket, özel tasarlanan aktüatörlerinin ve kritik fikri mülkiyet teknolojilerinin dışarı sızmasını engellemek adına robotları geri dönüştürmek yerine tamamen eritmeyi tercih etti. ABD ve Meksika'daki tesislerin üzerlerindeki lityum iyon bataryalar nedeniyle kabul etmediği imha süreci, Finlandiya'nın Imatra kentinde bulunan özel bir çelik tesisinde gerçekleştirildi.

SIMÜLASYONLA KENDİNİ İMHA EĞİTİMİ VERİLDİ

Operasyonun sorunsuz ilerlemesi için robotlar önceden simülasyon ortamında özel bir eğitime tabi tutuldu. Yüksekten atlama hareketini otonom biçimde uygulayacak şekilde programlanan Figure 02'ler, aşırı sıcaklık ve yoğun elektromanyetik alanın yer aldığı tesiste öğrendikleri hareketi hatasız şekilde sergiledi. 75 ton kapasiteli dev elektrik ark ocağında yürütülen süreçte tüm filo, 24 saatlik süre zarfında ve altı farklı eritme seansıyla tamamen yok edildi.

ARNOLD SCHWARZENEGGER DA ROL ALDI

Kült bilim kurgu yapımı Terminatör 2: Judgment Day filmindeki efsanevi eritilme sahnesine gönderme yapılan operasyonda, efsane oyuncu Arnold Schwarzenegger de sürpriz biçimde yer aldı. Daha önce Figure CEO'su Brett Adcock'a esprili bir dille robotların eritilmesini tavsiye eden ünlü aktör, operasyon sırasında robotlardan biriyle başparmak işareti vererek "Hasta la vista, Figure 02" repliğini tekrarladı. İmha edilen Figure 02 filosunun anısına erimiş çelikten özel hatıra parçaları üretildi.