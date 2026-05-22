Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

MAÇA OLYMPIAKOS HIZLI BAŞLADI

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Telekom Center’da oynanan karşılaşmada Olympiakos ilk periyodu 18-12 önde kapattı.

DEVREYE AVANTAJLI GİRDİLER

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Yunan ekibi, soyunma odasına 33-24 önde gitti.

FARK SON ÇEYREĞE KADAR AÇILDI

Üçüncü periyot sonunda Fenerbahçe Beko 56-41 gerideydi.

FENERBAHÇE’NİN GERİ DÖNÜŞ ÇABASI YETMEDİ

Son periyoda 8-0’lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler farkı azaltmaya çalışsa da Olympiakos maçı 79-61 kazanarak finale yükseldi.

FINAL FOUR’A VEDA

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko organizasyona yarı finalde veda ederken, bu sezon Final Four’da üçüncülük maçı oynanmayacağı da belirtildi.