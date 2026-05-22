Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle EuroLeague yönetimine tepki gösterdi.

Cem Ciritci'nin açıklamaları:

"Maalesef son yıllarda gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu. Günlerdir biletlerin yüklenmesiyle ilgili yetkililerle görüşüyoruz. Hiçbir çözüm üretmiyorlar. Aile tribünümüz şurası, içinde Olympiakoslular var. Dışarıda taraftarlarımız var. İnanılmaz bozuk bir organizasyon. Yetkililer ile her dakika görüşüyor. 10 yöneticimiz, yetkililere listeleri gösteriyor. Kontrolü kaybetmiş durumdalar. Hiçbir şekilde bir adım ileri gidemiyorlar. Biz yavaş yavaş taraftarları alabiliyoruz. Biz liste verelim, taraftarları ona göre içeri alın dedik. Bilmiyorum, EuroLeague bugün sınıfta kalmıştır!"