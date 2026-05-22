Site aidatlarına yeni düzenleme getiren yasa değişikliği yürürlüğe girdi. Bugünkü Resmi Gazete’de karar yayımlandı. Yeni düzenleme ile birlikte site yönetimlerinin site sakinlerinin katıldığı genel kurul yerine, kendi kararlarıyla aidat belirleme yetkisi kısıtlanmış oldu. Site yönetimi kısa süreli geçici bütçe oluştururken, bütçe 3 ay içinde kat malikleri kuruluna sunulacak.
Site aidatlarında yeni dönem başladı: Artık bu şekilde belirlenecek
Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Düzenleme ile birlikte genel kurul toplantısı yapılmayan sitelerde ve apartmanlarda, yöneticilerin yüksek aidat belirleme yetkisinin sınırlandırılması hedefleniyor.
Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulüne göre belirlenecek. Teklifin kabul edilmediği durumda site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 ay içerisinde aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam gerçekleştirilecek.
Site sakinleri yatırım amaçlı veya gerekli görürlerse diğer giderler için bu oran üstünde artışa karar verebilecek. Yasa maddesinde, “geçici işletme projesi için öngörülen bedelin” yeniden değerleme oranında artacağı hükme bağlandı, Bu karar, site sakinlerinin daha yüksek aidat belirleyemeceğini gösteriyor.
Karar metninin tamamı şu şekilde;
634 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “bildirilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve en geç üç ay içinde aynen veya değiştirilerek kabulüne yönelik genel kurulda karar alınır” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İşletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanır. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapar.”
“c) Her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;”
“Mevcut işletme projesi varsa, geçici işletme projesi için öngörülen bedel, yürürlüğü devam eden işletme projesi bedelinin takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenir ve yukarıda belirlenen usulde kat malikleri kuruluna sunulur.”